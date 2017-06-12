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VILA VELHA

Nova proposta para reativar o sistema aquaviário está em discussão

Publicado em 12 de Junho de 2017 às 19:03

Publicado em 

12 jun 2017 às 19:03
O município de Vila Velha está discutindo junto com os outros municípios da Grande Vitória pra reativar o sistema de transporte aquaviário utilizando a Baía de Vitória. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Antônio Marcus Machado, explicou que a proposta está sendo desenhada para que as lanchas tenham baixo custo e que ainda tenham função ecológica: são as ecobalsas. "Elas levariam redes na parte traseira para recolher lixo que estiver nas águas da Baía". Ele ainda detalho que para o projeto ser tocado deve haver participação da iniciativa privada, através de uma PPP, sem onerar os cofres públicos. Sobre a participação do Governo do Estado, ele acredita que o diálogo sobre a nova proposta avance até o final deste ano.
O secretário ainda disse que a implementação é uma demanda que deve ser trabalhada. "A via está ai, é o canal da Baía. Só faltam as barcas". Segundo ele, as cidades da região só teriam que adaptar os pontos de paradas com pequenas intervenções locais e alguns flutuantes. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Antônio Marcus Carvalho Machado - 12-06-17

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