Nova proposta para reativar o sistema aquaviário está em discussão

O município de Vila Velha está discutindo junto com os outros municípios da Grande Vitória pra reativar o sistema de transporte aquaviário utilizando a Baía de Vitória. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Antônio Marcus Machado, explicou que a proposta está sendo desenhada para que as lanchas tenham baixo custo e que ainda tenham função ecológica: são as ecobalsas. "Elas levariam redes na parte traseira para recolher lixo que estiver nas águas da Baía". Ele ainda detalho que para o projeto ser tocado deve haver participação da iniciativa privada, através de uma PPP, sem onerar os cofres públicos. Sobre a participação do Governo do Estado, ele acredita que o diálogo sobre a nova proposta avance até o final deste ano.