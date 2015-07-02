Nova proposta de redução da maioridade penal é aprovada e três deputados capixabas mudaram os votos

Por 323 votos a favor e 155 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira (2) a redução da idade penal de 18 anos para 16 anos no país. A reviravolta ocorreu um dia depois de a própria Casa rejeitar uma outra Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que permitia a mudança.

O resultado - que contou com a mudança de opinião de três deputados da bancada capixaba com relação à votação da madrugada de quarta (veja infográfico abaixo) - se deve a uma série de iniciativas de aliados do presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ) - um dos defensores da emenda que muda a Constituição. Veja como ficou a votação da bancada capixaba:

Nova votação é também é assunto no 'Direto de Brasília'

Com Rondinelli Tomazelli

Your browser does not support the audio element. Direto de Brasília - Rondinelli Tomazelli - 02-07-15

A aprovação diz respeito aos casos de crimes graves, como estupro, sequestro, latrocínio – roubo seguido de morte – e homicídio qualificado. O texto aprovado é uma emenda à proposta de emenda à Constituição da maioridade penal, rejeitada na quarta-feira (1º). Os deputados precisam ainda analisar a matéria em segundo turno. A emenda deixa de fora da redução da maioridade outros crimes previstos no texto anterior, como roubo qualificado, tortura, tráfico de drogas e lesão corporal grave. Em entrevista ao CBN Vitória, o deputado federal Paulo Foletto (PSB), que na primeira votação se posicionou contrário à redução da maioridade penal, explica que mudou de posição na segunda votação por entender que o texto anterior contemplava "situações triviais".