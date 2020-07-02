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REFORMA PREVIDÊNCIA

Nova previdência estadual já está valendo: entenda o que muda

Ouça entrevista com o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2020 às 11:17
Desde esta quarta-feira  1º de julho, começaram a valer as novas regras para a aposentadoria dos servidores estaduais. Aprovada no começo deste ano, a nova Previdência Estadual estabelece a idade mínima de aposentadoria para novos servidores, aumenta a alíquota de contribuição e propõe regras de transição para quem já está na ativa. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (02), o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, destaca as novas regras. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo de Paula - 02-07-20

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