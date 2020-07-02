Nova previdência estadual já está valendo: entenda o que muda

Desde esta quarta-feira 1º de julho, começaram a valer as novas regras para a aposentadoria dos servidores estaduais. Aprovada no começo deste ano, a nova Previdência Estadual estabelece a idade mínima de aposentadoria para novos servidores, aumenta a alíquota de contribuição e propõe regras de transição para quem já está na ativa. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (02), o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, destaca as novas regras. Acompanhe!