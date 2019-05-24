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Nova política sobre drogas quer ampliar comunidades terapêuticas

Entre as novas regras está a internação involuntária

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 17:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 mai 2019 às 17:41
O decreto nº 9.761, de 11 de abril deste ano, do governo federal, instituiu a nova Política Nacional Sobre Drogas. Entre as mudanças, o decreto prevê o reforço das Comunidades Terapêuticas. As unidades oferecem acolhimento, assistência e tratamento para pessoas com dependência química por meio da abstinência e da reinserção social.
Entrevista - Fabio Botacin - Quirino Cordeiro Jr - 24-05-19.mp3
De acordo com o secretário nacional de cuidados e prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro Júnior, a colaboração da Frente Brasil Contra as Drogas é fundamental para continuar os avanços por meio das políticas públicas. “O governo federal tem procurado se aproximar das lideranças, dos movimentos e das entidades que prestam o serviço, a assistência, o cuidado na ponta às pessoas que apresentam dependência química. Só com esse alinhamento é que será possível efetivar as ações que estamos implementando”, afirmou.
Quirino Cordeiro Júnior é um dos participantes da XI Jornada Capixaba de Psiquiatria que acontece nesta sexta-feira (24) e sábado (25) em Vitória. Ele também participou das discussões para elaboração do decreto, representando o Ministério da Cidadania. O documento também contou com a participação dos Ministérios da Saúde; da Justiça e Segurança Pública; e da Mulher, Família e Direitos Humanos.
 

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