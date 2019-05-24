Nova política sobre drogas quer ampliar comunidades terapêuticas

O decreto nº 9.761, de 11 de abril deste ano, do governo federal, instituiu a nova Política Nacional Sobre Drogas. Entre as mudanças, o decreto prevê o reforço das Comunidades Terapêuticas. As unidades oferecem acolhimento, assistência e tratamento para pessoas com dependência química por meio da abstinência e da reinserção social.

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De acordo com o secretário nacional de cuidados e prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro Júnior, a colaboração da Frente Brasil Contra as Drogas é fundamental para continuar os avanços por meio das políticas públicas. “O governo federal tem procurado se aproximar das lideranças, dos movimentos e das entidades que prestam o serviço, a assistência, o cuidado na ponta às pessoas que apresentam dependência química. Só com esse alinhamento é que será possível efetivar as ações que estamos implementando”, afirmou.