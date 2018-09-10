Nova plataforma promete auxiliar eleitor na escolha dos candidatos

Campanha eleitoral está nas ruas e na Internet, mas você, eleitor, já tomou a decisão - ou, ao menos, imagina - quem será o seu candidato aos cargos em disputa neste ano? Se não, fique tranquilo. Sites e aplicativos têm se multiplicado no ambiente virtual para auxiliar a você, eleitor brasileiro. Uma dessas é a plataforma #TemMeuVoto. Como funciona?

A equipe do projeto "TemMeuVoto" conta com informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como partidos e tribunais de Justiça de todo o país, para alimentar a ferramenta e criar fichas de cada candidato ao Legislativo nestas eleições.

Qualquer pessoa poderá acessá-la pelo computador, pelo celular ou por tablets, e responder a perguntas simples sobre temas que considera prioritários. Cristian Miguel, coordenador de Comunicação da plataforma explica que o objetivo principal do programa é aproximar os candidatos e eleitores através da tecnologia.

SERVIÇO:

Plataforma liberada para consulta dos eleitores no endereço http://temmeuvoto.com