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ELEIÇÕES 2018

Nova plataforma promete auxiliar eleitor na escolha dos candidatos

#TemMeuVoto já está disponível para acesso pelo computador, pelo celular ou por tablets

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 set 2018 às 12:17
Campanha eleitoral está nas ruas e na Internet, mas você, eleitor, já tomou a decisão - ou, ao menos, imagina - quem será o seu candidato aos cargos em disputa neste ano? Se não, fique tranquilo. Sites e aplicativos têm se multiplicado no ambiente virtual para auxiliar a você, eleitor brasileiro. Uma dessas é a plataforma #TemMeuVoto. Como funciona?
A equipe do projeto "TemMeuVoto" conta com informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como partidos e tribunais de Justiça de todo o país, para alimentar a ferramenta e criar fichas de cada candidato ao Legislativo nestas eleições.
Qualquer pessoa poderá acessá-la pelo computador, pelo celular ou por tablets, e responder a perguntas simples sobre temas que considera prioritários. Cristian Miguel, coordenador de Comunicação da plataforma explica que o objetivo principal do programa é aproximar os candidatos e eleitores através da tecnologia.
SERVIÇO:
 
Plataforma liberada para consulta dos eleitores no endereço http://temmeuvoto.com
Entrevista - Fernanda Queiroz - Christian Miguel - 10-09-18

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