Nova linha do Aquaviário inicia operação neste sábado (20)

A partir deste sábado (20), uma nova linha do sistema Aquaviário passa a circular nos finais de semana e feriados. Integrando as estações de Porto de Santana, em Cariacica, e da Prainha, em Vila Velha, a linha 403 contará com vinte viagens por final de semana, com duração de cerca de 40 minutos cada. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno Bastos, detalha como será o funcionamento do serviço. Ouça a conversa completa!