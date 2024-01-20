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Nova linha do Aquaviário inicia operação neste sábado (20)

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno, fala sobre a novidade

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 12:06

Publicado em 

20 jan 2024 às 12:06
Terceiro barco do Sistema Aquaviário
Barco do Sistema Aquaviário Crédito: Divulgação
A partir deste sábado (20), uma nova linha do sistema Aquaviário passa a circular nos finais de semana e feriados. Integrando as estações de Porto de Santana, em Cariacica, e da Prainha, em Vila Velha, a linha 403 contará com vinte viagens por final de semana, com duração de cerca de 40 minutos cada. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno Bastos, detalha como será o funcionamento do serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Diony Silva – Marcos Bruno Bastos -20-01-23

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