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Social e Serviço

Nova lei proíbe diferenciação entre elevadores: saiba o que muda na prática

Há exceções para uso do elevador de carga, como transportar volumes para serviços de obras e reparos, pessoas com trajes de banho ou transportando animais domésticos

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 ago 2023 às 11:45
Elevador, prédio
Elevador, prédio Crédito: Shutterstock
Uma nova lei, promulgada pela Assembleia Legislativa e que passou a valer desde o último dia 4, proíbe fazer diferença entre elevador social e de serviço para o acesso de pessoas a prédios particulares no Espírito Santo. Entre os objetivos, há a ideia de evitar a discriminação dos usuários. Quem não cumprir a regra e mantiver a divisão de elevadores está sujeito a ser autuado pela infração. Na primeira vez, será emitida uma advertência. A partir da segunda autuação, é prevista uma multa equivalente a R$ 4.296,10. A lei, que foi promulgada pelo Legislativo em razão de sanção tácita (quando perde o prazo de manifestação) do governador Renato Casagrande (PSB), estabelece que o Poder Executivo deverá regulamentar a aplicação da nova regra. A recomendação cabe agora ao governo do Estado, que informou que será formada uma comissão para regulamentar a lei, mas não deu prazos. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato Patronal dos Administradores de Condomínios (Sipces), Gedaias Costa e o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, debatem a aplicação da nova lei na prática. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Gedaias Costa - Diovano Rossetti - 09-08-23
A Lei 11.876/2023, de autoria do deputado Tyago Hoffmann (PSB), prevê exceções para uso do elevador de carga, em algumas situações do cotidiano, tais como transportar volumes para serviços de obras e reparos, pessoas com trajes de banho ou transportando animais domésticos. Nesse contexto, as pessoas ainda poderão ser orientadas a usar um equipamento específico.

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