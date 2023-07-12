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Nova lei prevê multa de até R$ 4 mil por maus-tratos a animais no ES

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jul 2023 às 11:16
Kennel, cachorro, cão, transporte de animais
Tome precauções ao transportar animais em aviões Crédito: Freepik
Foi sancionada nesta segunda-feira (10) a Lei 11.861, que instituiu o Sistema de Posse Responsável de Animais no Espírito Santo. Entre as medidas previstas na nova legislação, que será regulamentada em 90 dias, estão praticar maus-tratos, crueldade, ou criar pets como cães e gatos em situações inadequadas. Denúncias como estas poderão resultar em multa de até R$ 4mil. O decreto do governador foi publicado no Diário Oficial determina que todos os cães e gatos deverão ser vacinados contra a raiva no Centro de Controle de Zoonose (CCZ) dos respectivos municípios ou estabelecimentos veterinários devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, detalha o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 12-07-23.mp3

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