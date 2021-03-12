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COVID-19

Nova lei inviabiliza aplicação de vacina nas clínicas, diz associação

Ouça entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC)

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2021 às 11:15
Na última quarta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.125/2021, que dispõe da regulamentação da aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado. Isto é, a nova legislação pode abrir caminho para a disponibilização de imunizantes nas clínicas particulares, mas o texto deixa lacunas interpretativas que, de acordo com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), inviabilizam a aplicação da vacina em clínicas privadas.
Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (12), o presidente da ABVAC, Geraldo Barbosa, explica que a obrigatoriedade de doação para o SUS de 100% das aquisições neste período de imunização de grupos prioeritários inviabiliza economicamente a vacinação na rede privada. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Barbosa - 12-03-21

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