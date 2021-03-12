Nova lei inviabiliza aplicação de vacina nas clínicas, diz associação

Na última quarta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.125/2021, que dispõe da regulamentação da aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado. Isto é, a nova legislação pode abrir caminho para a disponibilização de imunizantes nas clínicas particulares, mas o texto deixa lacunas interpretativas que, de acordo com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), inviabilizam a aplicação da vacina em clínicas privadas.