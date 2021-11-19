Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Nova lei evita que carros irregulares sejam guinchados em blitz

Quem explica é o gerente de Fiscalização do Detran-ES, Coronel Marcelo Rangel

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:16
Guincho, carro guinchado, carro irregular
Lei evita que carros irregulares sejam guinchados Crédito: Arquivo AG
Uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que nem todos os carros com irregularidades poderão ser rebocados em uma blitz. A nova lei dá até 15 dias para o motorista se regularizar frente aos órgãos de trânsito. A não-retenção pode ocorrer desde que os automóveis fiscalizados não apresentem perigo para a segurança do trânsito, de acordo com a lei 14.229/21, publicada em 21 de outubro deste ano, no Diário Oficial da União. É o que explica o gerente de Fiscalização do Detran-ES, Coronel Marcelo Rangel, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Marcelo Rangel - 19-11-21.mp3
Com a nova lei, poderão ser liberados do reboque veículos sem placas de identificação ou com placas ilegíveis ou encobertas, com dispositivo antirradar, com a cor ou característica alterada, ou com a numeração do chassi violada ou ausente, por exemplo. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual", reforça um trecho da lei. Assim, se em quinze dias o motorista não regularizar seu carro, o mesmo poderá ser rebocado e levado ao pátio do Detran, se parado em outra blitz. Caso o licenciamento do automóvel esteja vencido, o motorista será cobrado pela taxa para concluir o processo na hora e ser liberado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados