Nova lei evita que carros irregulares sejam guinchados em blitz

Uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que nem todos os carros com irregularidades poderão ser rebocados em uma blitz. A nova lei dá até 15 dias para o motorista se regularizar frente aos órgãos de trânsito. A não-retenção pode ocorrer desde que os automóveis fiscalizados não apresentem perigo para a segurança do trânsito, de acordo com a lei 14.229/21, publicada em 21 de outubro deste ano, no Diário Oficial da União. É o que explica o gerente de Fiscalização do Detran-ES, Coronel Marcelo Rangel, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!

Com a nova lei, poderão ser liberados do reboque veículos sem placas de identificação ou com placas ilegíveis ou encobertas, com dispositivo antirradar, com a cor ou característica alterada, ou com a numeração do chassi violada ou ausente, por exemplo. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual", reforça um trecho da lei. Assim, se em quinze dias o motorista não regularizar seu carro, o mesmo poderá ser rebocado e levado ao pátio do Detran, se parado em outra blitz. Caso o licenciamento do automóvel esteja vencido, o motorista será cobrado pela taxa para concluir o processo na hora e ser liberado.