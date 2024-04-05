Nova Lei Estadual da Qualidade do Ar é sancionada; entenda

Foi sancionada nesta semana, na última terça-feira (2), pelo governo estadual, a nova lei que estabelece a Política de Qualidade do Ar no Espírito Santo. Segundo o Executivo, a lei tem o intuito de proteger a saúde pública, o bem-estar social e o meio ambiente, por meio do controle e monitoramento da qualidade do ar. Das novidades destacadas na nova lei estão o “episódio crítico de poluição do ar”, ou seja, uma situação que caracteriza a presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo.