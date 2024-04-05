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Nova Lei Estadual da Qualidade do Ar é sancionada; entenda

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2024 às 10:57
Foto aérea de Vitória, com visão da Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi
Qualidade do ar de Vitória é monitorada pelo governo federal pelo app "MonitorAr" Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Foi sancionada nesta semana, na última terça-feira (2), pelo governo estadual, a nova lei que estabelece a Política de Qualidade do Ar no Espírito Santo. Segundo o Executivo, a lei tem o intuito de proteger a saúde pública, o bem-estar social e o meio ambiente, por meio do controle e monitoramento da qualidade do ar. Das novidades destacadas na nova lei estão o “episódio crítico de poluição do ar”, ou seja, uma situação que caracteriza a presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo.
Além do princípio de “poluidor-pagador” que regulamenta os papeis do agente poluidor que deve cobrir os custos de monitoramento e mitigação destes impactos, bem como o princípio “protetor-recebedor”, que pode vir a se traduzir na implantação de benefícios, como incentivos tributário e financiamento à modernização tecnológica, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 05-04-24

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