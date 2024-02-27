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Nova lei do CPF em vigor: quais as novas regras?

Quem explica é delegado-geral da Receita Federal no ES, Eduardo Augusto Roelke

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:44

Publicado em 

27 fev 2024 às 11:44
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
Com a Lei 14.534/2023 em vigor, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) passa a ser o único número de identificação que será utilizado em documentos no Brasil. O objetivo é unificar os dados em serviços públicos e facilitar a memorização de apenas uma sequência numérica. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e delegado da Receita Federal no ES, Eduardo Augusto Roelke, explica o que muda com a nova legislação. Ouça a conversa completa
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Augusto Roelke - 27-02-24

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