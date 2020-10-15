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caso de jaguaré

Nova lei de maus-tratos foi aplicada em prisão por morte de cão no ES

Ouça a entrevista concedida pelo delegado Leonardo Malacarne à CBN

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 out 2020 às 16:13
Animal foi arrastado até a morte em Jaguaré Crédito: Priscila Rios
Nesta semana, uma cena chocante e revoltante foi destaque no noticiário do Espírito Santo: câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi morto após ser amarrado e arrastado por um carro na cidade de Jaguaré, região Norte do Estado, na noite de segunda-feira (12). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o chefe da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, Leonardo Malacarne, responsável pelo caso, explicou que o condutor do veículo, um homem de 32 anos, foi preso e autuado com base na Lei 1.095/2019, sancionada no mês de setembro, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. "Essa é primeira vez que a gente aplica a lei na nossa região. Antes não haveria prisão, agora, nesse caso, ele está preso e não há previsão fiança". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Malacarne - 15-10-20

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