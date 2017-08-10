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Nova lei acaba com metade das áreas de marinha em Vitória

Ouça a entrevista do superintendente da Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos de Oliveira Machado

Publicado em 10 de Agosto de 2017 às 12:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2017 às 12:55
O Centro de Vitória é uma das áreas com terrenos de marinha Crédito: Marcelo Prest | A Gazeta
Uma nova lei federal aprovada em julho deste ano põe fim a metade das áreas de marinha em Vitória. A medida atinge imóveis localizados em áreas de interesse social, cujos proprietários vão receber a posse plena, ou seja, passam a ser donos de 100% do imóvel, que perde assim os vínculos com a União. Somente em Vitória, a área atingida ocupa 20 bairros, de acordo com o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos de Oliveira Machado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos de Oliveira - 10-08-17

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