Nova lei acaba com metade das áreas de marinha em Vitória

Uma nova lei federal aprovada em julho deste ano põe fim a metade das áreas de marinha em Vitória. A medida atinge imóveis localizados em áreas de interesse social, cujos proprietários vão receber a posse plena, ou seja, passam a ser donos de 100% do imóvel, que perde assim os vínculos com a União. Somente em Vitória, a área atingida ocupa 20 bairros, de acordo com o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos de Oliveira Machado.