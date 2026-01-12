Nova lancha 'Forno Grande' tem capacidade para 130 passageiros e começa a operar esta semana

A semana começou com nova tarifa no transporte público coletivo da Grande Vitória. Desde o domingo (11), a tarifa do Transcol e o sistema Aquaviário passou a contar com novos valores. Para os dias de semana, a tarifa teve reajuste de 4,08%, passando de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado. Enquanto, aos domingos, o valor passou a ser de R$ 4,50 – antes era R$ 4,30. Já o "BikeGV" subiu de R$ 2,45 para R$ 2,55.

Segundo informações do governo do Estado, "mesmo com a atualização, o índice aplicado fica abaixo da inflação do período, medida pelo IPCA, que foi de 4,46% entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e inferior ao reajuste do salário-mínimo, que foi de 6,7%. Com isso, o Espírito Santo segue com a menor tarifa entre as regiões metropolitanas do Sudeste. Para comparação: em São Paulo a passagem custa R$ 6,35; em Belo Horizonte, R$ 8,95; e no Rio de Janeiro, R$ 5,95", explica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!