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Aquaviário

Nova lancha 'Forno Grande' tem capacidade para 130 passageiros e começa a operar esta semana

Semana também começa com passagens do Transcol e aquaviário com nova tarifa: R$ 5,10, de 2ª a sábado

Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 11:39

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2026 às 11:39
Aquaviário e terceira ponte terão mudanças neste fim de semana
Lancha do Sistema Aquaviário Crédito: Divulgação Governo do ES
A semana começou com nova tarifa no transporte público coletivo da Grande Vitória. Desde o domingo (11), a tarifa do Transcol e o sistema Aquaviário passou a contar com novos valores. Para os dias de semana, a tarifa teve reajuste de 4,08%, passando de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado. Enquanto, aos domingos, o valor passou a ser de R$ 4,50 – antes era R$ 4,30. Já o "BikeGV" subiu de R$ 2,45 para R$ 2,55.
  • Como ficaram as tarifas?
    Durante a semana: de R$ 4,90 para R$ 5,10 (variação de 4,08%)
    Domingos e feriados: de R$ 4,30 para R$ 4,50 (variação de 4,56%)
    Bike GV: de R$ 2,45 para R$ 2,55 (variação de 4,08%)
Segundo informações do governo do Estado, "mesmo com a atualização, o índice aplicado fica abaixo da inflação do período, medida pelo IPCA, que foi de 4,46% entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e inferior ao reajuste do salário-mínimo, que foi de 6,7%. Com isso, o Espírito Santo segue com a menor tarifa entre as regiões metropolitanas do Sudeste. Para comparação: em São Paulo a passagem custa R$ 6,35; em Belo Horizonte, R$ 8,95; e no Rio de Janeiro, R$ 5,95", explica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fábio Damasceno - 12-01-25.mp3

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