Nova iluminação permitirá ampliar horário de visita ao Convento

Na série de entrevistas com os prefeitos das cidades mais populosas da Região Metropolitana, nesta quarta-feira (26) o entrevistado foi o prefeito da cidade de Vila Velha, Max Filho. Entre os destaques o prefeito detalhou um convênio que está sendo firmado com o Convento da Penha para a implantação de um novo sistema de iluminação que irá contemplar também a estrada de acesso ao santuário. Segundo Max Filho, com esta nova iluminação será possível ampliar o horário de visitação, que hoje está limitado às 17 horas. O prefeito de Vila Velha também falou da redução das taxas de evento e de publicidade e do fim da taxa para funcionamento em horário especial na cidade. Ouça a entrevista.