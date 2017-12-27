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RETROSPECTIVA 2017

Nova iluminação permitirá ampliar horário de visita ao Convento

A informação é do prefeito de Vila Velha, Max Filho, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 27 de Dezembro de 2017 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2017 às 12:23
Na série de entrevistas com os prefeitos das cidades mais populosas da Região Metropolitana, nesta quarta-feira (26) o entrevistado foi o prefeito da cidade de Vila Velha, Max Filho. Entre os destaques o prefeito detalhou um convênio que está sendo firmado com o Convento da Penha para a implantação de um novo sistema de iluminação que irá contemplar também a estrada de acesso ao santuário. Segundo Max Filho, com esta nova iluminação será possível ampliar o horário de visitação, que hoje está limitado às 17 horas. O prefeito de Vila Velha também falou da redução das taxas de evento e de publicidade e do fim da taxa para funcionamento em horário especial na cidade. Ouça a entrevista.
Retrospectiva 2017 - Entrevista - Fernanda Queiroz - Max Filho - 27-12-17

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