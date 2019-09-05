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NOVO DOCUMENTO

Nova Identidade será emitida em postos de identificação em 2020

Ouça a entrevista com o perito João Quemelli, chefe do departamento de Identificação da Polícia Civil

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 12:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 set 2019 às 12:32
O governo do Espírito Santo começa a emitir a partir do próximo ano a nova carteira de identidade seguindo um padrão nacional. O documento vai reunir dados como Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Saúde e NIS/PIS/PASEP. Segundo o chefe do departamento de Identificação da Polícia Civil, perito oficial João Quemelli, os estados estão aguardando apenas alguns ajustes no decreto do Governo Federal que estabeleceu os parâmetros deste novo documento para poder dar início a impressão aqui no Espírito Santo. A mudança ainda não é obrigatória. Quem obter o documento a partir de março já receberá a nova carteira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Quemelli - 05-09-19
A carteira de identidade pode ser feita em qualquer posto de identificação de cada município, ao custo aproximadamente R$ 58,00. Quem fizer o documento pela primeira vez ou comprovar renda de até três salários mínimos, o documento é feito de forma gratuita.
 

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