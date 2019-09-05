Nova Identidade será emitida em postos de identificação em 2020

O governo do Espírito Santo começa a emitir a partir do próximo ano a nova carteira de identidade seguindo um padrão nacional. O documento vai reunir dados como Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Saúde e NIS/PIS/PASEP. Segundo o chefe do departamento de Identificação da Polícia Civil, perito oficial João Quemelli, os estados estão aguardando apenas alguns ajustes no decreto do Governo Federal que estabeleceu os parâmetros deste novo documento para poder dar início a impressão aqui no Espírito Santo. A mudança ainda não é obrigatória. Quem obter o documento a partir de março já receberá a nova carteira.