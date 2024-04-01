Nova identidade começa a ser emitida nesta segunda (1°) no ES

Nova Carteira de Identidade Crédito: Polícia Científica (PCIES)

A partir desta segunda (1º), a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida em todo o Espírito Santo. Tem direito a tirar o novo modelo - sem qualquer custo - os cidadãos que forem emitir a primeira via da carteira. Quem precisar renovar o documento ou emitir a via por outro motivo deverá pagar uma taxa de R$ 76,55. Em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal do Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Juliana Arósio Sales, detalha como será feita a emissão do documento em solo capixaba. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juliana Arósio Sales - 01-04-24

Segundo a superintendência, além da primeira via, os casos de isenção se enquadram em furto ou roubo do documento com boletim de ocorrência, ou comprovação de renda de até três salários mínimos (R$ 4.236).

Documentos necessários

Certidão de nascimento ou casamento, conforme for o estado civil;

Responsáveis por menores de 5 anos devem portar uma foto 3 x 4 colorida, com fundo branco, da criança

Comprovante de residência;

CPF;

Se for solicitada isenção da taxa: comprovante da condição para isenção (boletim de ocorrência ou comprovação de renda);

Onde emitir a nova identidade

Em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guarapari, Linhares, Marataízes, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, é possível fazer o agendamento de forma on-line, por meio do site agenda.es.gov.br.

No portal, o usuário faz login na conta Gov.br e é direcionado para uma página onde seleciona endereço, data e horário disponível para emissão do documento.

Nos demais municípios, segundo o órgão, basta comparecer aos postos de atendimento munidos dos documentos necessários.