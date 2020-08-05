Nova gasolina: saiba o que muda para o motorista na prática

Desde a última segunda-feira, dia 3 de agosto, toda a gasolina vendida pelas refinarias ou importada deve atender às novas especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Aprovada em janeiro, a nova resolução tem o objetivo de melhorar a eficiência do combustível vendido no Brasil. A nova gasolina respeita as regulamentações do Padrão Europeu e possui maior densidade, melhor composição química, octanagem - que é a resistência à explosão no motor - um pouco mais alta e temperatura de destilação mais baixa. Quem explica o que é isso e o que muda, na prática, é professor do Departamento de Química e coordenador do LabPetro da Universidade Federal do Espírito Santo, Eustaquio de Castro. Acompanhe!