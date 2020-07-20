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octanagem mais alta

Nova gasolina chega aos postos em agosto; tire suas dúvidas

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, as novas especificações aprimoram a qualidade da gasolina brasileira

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 jul 2020 às 17:44
Gasolina Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A partir do dia 3 de agosto, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir as novas especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que regula o setor. As mudanças valem para a gasolina tipo C (comum) e premium, indicada pelas fabricantes para carros esportivos. Segundo o órgão, as determinações aprimoram a qualidade da gasolina brasileira e proporcionam maior eficiência energética, melhorando a autonomia dos veículos pela diminuição de consumo. A especialista em regulação de petróleo e derivados da ANP, Ednéia Caliman, deu detalhes da "nova gasolina" em entrevista ao CBN Cotidiano nesta segunda-feira (20). Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Ednéia Caliman - 20-07-20
A revisão da especificação da gasolina automotiva contempla, principalmente, três pontos. O primeiro é o estabelecimento de valor mínimo de massa específica (ME), o que significa mais energia e menos consumo. O segundo é valor mínimo para a temperatura de destilação para a gasolina A, que afeta questões como desempenho do motor, dirigibilidade e aquecimento do motor. E o terceiro ponto é a fixação de limites para a octanagem RON (Research Octane Number), já presente nas especificações da gasolina de outros países.
Sobre preços, a ANP informa que: "eles são livres no Brasil desde 2002. A Agência não regula, faz projeções ou comenta as variações ocorridas no mercado. Atualmente, a maior parte da gasolina comercializada no Brasil já tem as novas especificações. A partir do dia 3, ela se tornará obrigatória".

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