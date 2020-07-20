Nova gasolina chega aos postos em agosto; tire suas dúvidas

Gasolina Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A partir do dia 3 de agosto, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir as novas especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que regula o setor. As mudanças valem para a gasolina tipo C (comum) e premium, indicada pelas fabricantes para carros esportivos. Segundo o órgão, as determinações aprimoram a qualidade da gasolina brasileira e proporcionam maior eficiência energética, melhorando a autonomia dos veículos pela diminuição de consumo. A especialista em regulação de petróleo e derivados da ANP, Ednéia Caliman, deu detalhes da "nova gasolina" em entrevista ao CBN Cotidiano nesta segunda-feira (20). Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Ednéia Caliman - 20-07-20

A revisão da especificação da gasolina automotiva contempla, principalmente, três pontos. O primeiro é o estabelecimento de valor mínimo de massa específica (ME), o que significa mais energia e menos consumo. O segundo é valor mínimo para a temperatura de destilação para a gasolina A, que afeta questões como desempenho do motor, dirigibilidade e aquecimento do motor. E o terceiro ponto é a fixação de limites para a octanagem RON (Research Octane Number), já presente nas especificações da gasolina de outros países.