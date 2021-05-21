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1º fase da futura EF 118

Nova ferrovia vai destravar investimentos portuários no Sul do Espírito Santo

Ouça os detalhes na entrevista concedida por Romeu Rodrigues, especialista do Conselho Temático de Infraestrutura da Findes

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:03
Renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi assinada em dezembro de 2020
Renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi assinada em dezembro de 2020 Crédito: Pixabay
Em dezembro de 2020, foi assinado a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). No novo contrato, foi incluído um investimento em uma nova linha férrea até Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O trajeto é considerado extensão da Vitória a Minas e será o primeiro trecho da futura Ferrovia Vitória-Rio (EF 118), que vai conectar portos dos dois Estados.
Ao CBN Cotidiano, o especialista do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Romeu Rodrigues, afirmou que a nova ferrovia vai destravar importantes investimentos portuários no Sul do Estado, como do Porto Central, em Presidente Kennedy. De imediato, o investimento também vai dinamizar a produção da Samarco e o porto de Ubu. Para que o novo ramal saia do papel, a Vale ainda aguarda deliberações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Romeu Rodrigues - 21/05/2021

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