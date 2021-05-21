Nova ferrovia vai destravar investimentos portuários no Sul do Espírito Santo

Em dezembro de 2020, foi assinado a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). No novo contrato, foi incluído um investimento em uma nova linha férrea até Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O trajeto é considerado extensão da Vitória a Minas e será o primeiro trecho da futura Ferrovia Vitória-Rio (EF 118), que vai conectar portos dos dois Estados.

Ao CBN Cotidiano, o especialista do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Romeu Rodrigues, afirmou que a nova ferrovia vai destravar importantes investimentos portuários no Sul do Estado, como do Porto Central, em Presidente Kennedy. De imediato, o investimento também vai dinamizar a produção da Samarco e o porto de Ubu. Para que o novo ramal saia do papel, a Vale ainda aguarda deliberações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ouça a entrevista completa: