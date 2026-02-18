Nova ferramenta amplia divulgação de pessoas desaparecidas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), está disponibilizando à população uma nova ferramenta de apoio à divulgação e à localização de pessoas desaparecidas na Região Metropolitana da Grande Vitória: a criação do perfil oficial no Instagram da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), com user @depd_pces.
O perfil institucional tem como finalidade a divulgação das ações da delegacia, a publicação de conteúdos informativos à população e o apoio à localização de pessoas desaparecidas. Todas as imagens divulgadas são previamente autorizadas pelo familiar responsável.
O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Tarcísio Otoni, reforça, em entrevista à CBN Vitória, que é um mito e não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento. Ouça a entrevista completa.
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Delegado Tarcísio Otoni -18-02-26.mp3
Em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito em qualquer delegacia ou por meio da plataforma da Delegacia Online. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o registro também pode ser efetuado diretamente na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), localizada na Rua João Carlos de Souza, nº 89, Bairro Vermelho, Vitória/ES, ou na delegacia mais próxima.
As informações que possam auxiliar nas investigações de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma confidencial por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: Telefone: disque 181; no site: www.disquedenuncia.es.gov.br e no whatsapp: (27) 99253-8181. Em todos os canais, o anonimato é garantido, e todas as informações fornecidas são devidamente apuradas. A DEPD também possui um número que pode ser acionado: (27) 99849-4240.