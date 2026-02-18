Nova ferramenta amplia divulgação de pessoas desaparecidas no ES

Polícia Civil do ES cria perfil no Instagram para auxiliar na busca de desaparecidos Crédito: Reprodução/PCES

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), está disponibilizando à população uma nova ferramenta de apoio à divulgação e à localização de pessoas desaparecidas na Região Metropolitana da Grande Vitória: a criação do perfil oficial no Instagram da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), com user @depd_pces.

O perfil institucional tem como finalidade a divulgação das ações da delegacia, a publicação de conteúdos informativos à população e o apoio à localização de pessoas desaparecidas. Todas as imagens divulgadas são previamente autorizadas pelo familiar responsável.

O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Tarcísio Otoni, reforça, em entrevista à CBN Vitória, que é um mito e não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento. Ouça a entrevista completa.

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Em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito em qualquer delegacia ou por meio da plataforma da Delegacia Online. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o registro também pode ser efetuado diretamente na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), localizada na Rua João Carlos de Souza, nº 89, Bairro Vermelho, Vitória/ES, ou na delegacia mais próxima.