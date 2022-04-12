Nova fase da pandemia deverá contar com reforço anual da vacina contra a Covid

Queda dos óbitos, dos casos confirmados de covid-19, da taxa de transmissão, além do avanço da vacinação. Foi com este cenário que o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse ter sido possível tomar a decisão de desobrigar o uso da máscara de proteção facial em todo o Espírito Santo desde a última semana. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (12), Nésio Fernandes falou que o momento agora é de reabilitação plena das atividades. Na avaliação do recém-empossado presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), caminhamos para uma nova fase em que a população deverá precisar de um reforço anual da vacina contra a Covid-19. Ouça a entrevista completa!