Nova ciclovia na Serra deve ficar pronta em até seis meses

A Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no município da Serra, vai passar por um processo de melhoria e receber uma nova ciclovia na região. A estrutura deve ficar pronta em até seis meses, fazendo a ligação da área industrial da cidade com o terminal do Transcol de Jacaraípe. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, explica que a obra na região também prevê que a avenida ganhe calçada cidadã, sinalização horizontal, paisagismo e iluminação com luminárias em LED. Nesta semana, a prefeitura e governo do Estado assinaram um convênio para execução dessas obras. "A ciclovia vai ligar a região próxima da rotatória do Dório Silva até Castelândia. São 7 km de extensão", explica ao citar que será a maior ciclovia do município em avenida de área urbana. Ouça a entrevista: