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Civit a Castelândia

Nova ciclovia na Serra deve ficar pronta em até seis meses

A informação é da Secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 17:43

Publicado em 

07 ago 2019 às 17:43
Avenida Talma Rodrigues, na altura de Civit Crédito: Arquivo
A Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no município da Serra, vai passar por um processo de melhoria e receber uma nova ciclovia na região. A estrutura deve ficar pronta em até seis meses, fazendo a ligação da área industrial da cidade com o terminal do Transcol de Jacaraípe. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, explica que a obra na região também prevê que a avenida ganhe calçada cidadã, sinalização horizontal, paisagismo e iluminação com luminárias em LED. Nesta semana, a prefeitura e governo do Estado assinaram um convênio para execução dessas obras. "A ciclovia vai ligar a região próxima da rotatória do Dório Silva até Castelândia. São 7 km de extensão", explica ao citar que será a maior ciclovia do município em avenida de área urbana. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Mirian Soprane - 07-08-19

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