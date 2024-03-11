Nova central de operações auxilia PM a detectar atividades ambientais ilegais

A Polícia Militar Ambiental passou a contar com uma Central de Monitoramento Ambiental, um novo centro de operações que auxiliará a corporação a detectar e prevenir crimes ambientais. A plataforma reúne informações e alertas de atividades ilegais nos ecossistemas capixabas, como desmatamento, queimadas e construções irregulares. Em entrevista à CBN Vitória, o subcomandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, Major Patrício Fiorin, detalha como o painel pode ajudar a combater e resolver crimes ambientais. Ouça a conversa completa!