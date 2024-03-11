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Meio Ambiente

Nova central de operações auxilia PM a detectar atividades ambientais ilegais

Ouça entrevista com subcomandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, Major Patrício Fiorin

Publicado em 11 de Março de 2024 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2024 às 11:10
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais Crédito: Reprodução | Polícia Militar
A Polícia Militar Ambiental passou a contar com uma Central de Monitoramento Ambiental, um novo centro de operações que auxiliará a corporação a detectar e prevenir crimes ambientais. A plataforma reúne informações e alertas de atividades ilegais nos ecossistemas capixabas, como desmatamento, queimadas e construções irregulares. Em entrevista à CBN Vitória, o subcomandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, Major Patrício Fiorin, detalha como o painel pode ajudar a combater e resolver crimes ambientais. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Major Patrício Bernabé Fiorim - 11-03-24

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