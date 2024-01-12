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Carteira de Identidade Nacional (CNI)

Nova carteira de identidade: tire suas dúvidas!

Nos próximos três meses, a emissão do novo documento será estendida às demais regiões do Espírito Santo

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 11:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2024 às 11:11
Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG Crédito: Agência Brasil
A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CNI) no Espírito Santo foi iniciada na quinta-feira (11), na Região Metropolitana, ainda de forma experimental. Segundo o governo do Estado, o novo documento utilizará o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) também para o registro civil da população, representando uma inovação que visa combater fraudes e facilitar o processo de identificação dos indivíduos. Nos próximos três meses, a emissão do novo documento será estendida às demais regiões do Espírito Santo. Os agendamentos são feitos pelo site agenda.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a perita Oficial Criminal da Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Juliana Arósio Sales, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Juliana Arósio Sales - 12-01-24

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