Nova carteira de identidade: tire suas dúvidas!

A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CNI) no Espírito Santo foi iniciada na quinta-feira (11), na Região Metropolitana, ainda de forma experimental. Segundo o governo do Estado, o novo documento utilizará o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) também para o registro civil da população, representando uma inovação que visa combater fraudes e facilitar o processo de identificação dos indivíduos. Nos próximos três meses, a emissão do novo documento será estendida às demais regiões do Espírito Santo. Os agendamentos são feitos pelo site agenda.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a perita Oficial Criminal da Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Juliana Arósio Sales, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!