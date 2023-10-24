Nova Carteira de Identidade começa a ser emitida gradualmente a partir de 06 novembro

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG Crédito: Agência Brasil

Até o próximo dia 6 de novembro, o Distrito Federal e 14 estados, incluindo o Espírito Santo, devem iniciar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A adoção do novo documento que não terá mais o Registro Geral (RG), faz parte de uma iniciativa do Governo Federal que pretende utilizar o CPF como número suficiente para identificação dos cidadãos nos serviços públicos. Doze estados já implementaram a nova CIN e no Espírito Santo, a adoção do novo modelo será gradual. O prazo para a atualização do documento por parte da população é até fevereiro de 2032. Em entrevista à CBN Vitória, a perita Oficial Criminal, Juliana Arósio Sales, do gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), detalha como será a adoção do novo documento. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Quiroz - Juliana Arósio Sales - 24-10-23.mp3

- Apesar da data limite para a adoção do novo modelo da Carteira de Identidade ser 06 de novembro (dentro de duas semanas), existe a expectativa de que uma nova prorrogação seja publicada ainda nesta semana

- Os documentos vigentes não perdem a validade imediatamente e o cidadão tem até o dia 28 de fevereiro de 2032 para realizar a atualização

- Após o início da emissão dos documentos, ele passa a ter a validade determinada pela faixa etária de quando foi emitido (como acontece com o passaporte, por exemplo). Os prazos são:

Até 11 anos - 05 anos de validade

Entre 12 e 59 anos - 10 anos de validade

Acima de 60 anos - validade indeterminada

- A primeira via do novo documento é gratuita, assim como a renovação em decorrência da validade da CIN

- No Espírito Santo o início da emissão será gradual; durante um período a emissão será feita em modelo HÍBRIDO

- No início, apenas alguns postos irão emitir a nova carteira e gradualmente será feita a expansão

- O documento está disponível nas versões físicas e digitais. A versão física é impressa em papel moeda