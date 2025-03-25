Nova caneta emagrecedora chega às farmácias em junho; entenda como age no corpo

Nos últimos meses, medicamentos injetáveis para o tratamento de diabetes tipo 2 ganharam destaque não somente pela eficácia no controle da glicemia, mas pelo efeito "off label", ou seja, de perda de peso. Para o início de junho, está prevista a chegada do Monjauro, medicamento da farmacêutica Eli Lilly. A expectativa em volta da caneta, concorrente do Ozempic, é alta, tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab explica como os injetáveis agem no corpo, possíveis efeitos colaterais e como o novo medicamento promete revolucionar o tratamento da obesidade. Ouça a conversa completa!