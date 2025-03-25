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Saúde

Nova caneta emagrecedora chega às farmácias em junho; entenda como age no corpo

Ouça entrevista com o médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2025 às 11:09
Mounjaro
Mounjaro Crédito: Shutterstock
Nos últimos meses, medicamentos injetáveis para o tratamento de diabetes tipo 2 ganharam destaque não somente pela eficácia no controle da glicemia, mas pelo efeito "off label", ou seja, de perda de peso. Para o início de junho, está prevista a chegada do Monjauro, medicamento da farmacêutica Eli Lilly. A expectativa em volta da caneta, concorrente do Ozempic, é alta, tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab explica como os injetáveis agem no corpo, possíveis efeitos colaterais e como o novo medicamento promete revolucionar o tratamento da obesidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 25-03-25.mp3

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