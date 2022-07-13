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Nova avenida na Serra terá corredor exclusivo para ônibus

Quem explica é o secretário de Obras do município, Halpher Luiggi

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2022 às 11:50
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra
O município da Serra deve contar com um corredor exclusivo de ônibus, cujo objetivo é ajudar a desafogar o trânsito da cidade. Esse projeto fará parte da municipalização de mais de 30 quilômetros da BR 101, que passarão a ser controlados pela prefeitura. Os trechos que ficarão sob responsabilidade da Serra devem passar por obras, tornando-se futuramente a "Avenida Mestre Álvaro". A expectativa é que o local se torne um polo comercial e residencial nos próximos anos. Nele, haverá a instalação de ciclovias, viadutos, redução de semáforos, construções de prédios e novos empreendimentos, entre outros. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, fala sobre o assunto! 
Entrevista Fernanda Queiroz - Halpher Luiggi - 13-07-22

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