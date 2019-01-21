Notícias falsas sobre alimentos prejudicam pacientes com câncer

As informações falsas, disseminadas nas redes sociais, estão prejudicando pacientes com câncer. Recentemente, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontou, através da discussão “Dietas restritivas em oncologia: tem fake news na ciência”, que está claro que pacientes, apesar de seguir o tratamento médico, alteraram sua alimentação por causa de informações falsas que leram em redes sociais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Gabriela Villaça, nutricionista da Seção de Nutrição e Dietética do Hospital do Câncer II, uma das unidades assistenciais do Inca, alerta que isso é grave. "Os pacientes acabam ficando com o organismo debilitado, impedindo uma boa recuperação durante o tratamento com a falta de uma boa saúde alimentar", argumentou.
Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Vilaça - 21-01-19.mp3
ENTENDA
Veja alguns exemplos de dietas restritivas e alimentos milagrosos que prometem a cura do câncer e a verdade sobre eles:
Mito 1: Carboidratos (pão, farinha de trigo, açúcar, arroz etc) alimentam o tumor.
Mito 2: Cortar carboidratos ajuda no tratamento do câncer”;“Sua quimioterapia não vai funcionar se você comer carboidratos.”
Mito 3: “Proteínas de origem animal (carne vermelha, ovos, queijos) tumor.”
Mito 4: “Cogumelo do sol, noni, graviola, chá de graviola, chá verde, dentre outros muitos alimentos, curam o câncer.”
Você pode encontrar mais informações sobre o tratamento do câncer no site do Inca.