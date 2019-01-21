Notícias falsas sobre alimentos prejudicam pacientes com câncer

As informações falsas, disseminadas nas redes sociais, estão prejudicando pacientes com câncer. Recentemente, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontou, através da discussão “Dietas restritivas em oncologia: tem fake news na ciência”, que está claro que pacientes, apesar de seguir o tratamento médico, alteraram sua alimentação por causa de informações falsas que leram em redes sociais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Gabriela Villaça, nutricionista da Seção de Nutrição e Dietética do Hospital do Câncer II, uma das unidades assistenciais do Inca, alerta que isso é grave. "Os pacientes acabam ficando com o organismo debilitado, impedindo uma boa recuperação durante o tratamento com a falta de uma boa saúde alimentar", argumentou.