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Nota Vitória não restitui valores do ICMS, explica gerente do programa

O percentual de imposto a ser devolvido é calculado a partir do ISS, imposto sobre serviços

Publicado em 11 de Maio de 2015 às 22:29

Publicado em 

11 mai 2015 às 22:29
A Nota Vitória é um programa criado em 2014 por meio do qual parte do imposto sobre serviços, o ISS, devido pelo prestador é revertido ao tomador. O percentual de imposto a ser devolvido depende do valor do regime da empresa prestadora do serviço e de algumas regras do programa.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a gerente de administração tributária da Prefeitura de Vitória, Samantha Correia Maciel, explica que a nota não reverte ao cidadão valores pagos em ICMS, e que por isso, muitos ficam com dúvidas ao pedir a nota e não ter o valor disponibilizado.
"Ao contrário de São Paulo, a Nota Vitória não restitui valores de ICMS, apenas de ISS. Por isso, bares, por exemplo, não são contemplados. Ouça as explicações:
Entrevista - Fábio Botacin - Samanta - 11-05-15
Serviço:
Todo cidadão que contratar serviço em Vitória pode se cadastrar no endereço http://www.notavitoria.com.br

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