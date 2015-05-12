Nota Vitória não restitui valores do ICMS, explica gerente do programa

A Nota Vitória é um programa criado em 2014 por meio do qual parte do imposto sobre serviços, o ISS, devido pelo prestador é revertido ao tomador. O percentual de imposto a ser devolvido depende do valor do regime da empresa prestadora do serviço e de algumas regras do programa.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a gerente de administração tributária da Prefeitura de Vitória, Samantha Correia Maciel, explica que a nota não reverte ao cidadão valores pagos em ICMS, e que por isso, muitos ficam com dúvidas ao pedir a nota e não ter o valor disponibilizado.

"Ao contrário de São Paulo, a Nota Vitória não restitui valores de ICMS, apenas de ISS. Por isso, bares, por exemplo, não são contemplados. Ouça as explicações:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Samanta - 11-05-15

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