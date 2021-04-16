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Nota técnica tem regras para condomínios na pandemia, alerta MPES

A entrevistada é a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi, do Ministério Público Estadual (MPES)

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:28
Coronavírus Crédito: Pixabay
Reuniões, assembleias, uso de áreas comuns, reformas... Durante a pandemia do novo coronavírus, uma série de dúvidas surge sobre as regras de convivência nos condomínios. Nesta semana, por exemplo, o ouvinte da CBN Vitória Sebastião questionou: "Como ficam as reuniões de condomínio apenas de forma presencial? Não me sinto seguro, pois contraria todas as orientações de distanciamento físico". Em entrevista ao CBN Cotidiano, a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus do Ministério Público Estadual (GAP-Covid-19-MPES), alertou que já existe, desde setembro do ano passado, uma nota técnica que dispõe de todas as regras para os condomínios aplicarem durante a pandemia.
Ouça:
 Para acessar a nota técnica Nº 77/2020, clique aqui!

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