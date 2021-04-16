Nota técnica tem regras para condomínios na pandemia, alerta MPES

Reuniões, assembleias, uso de áreas comuns, reformas... Durante a pandemia do novo coronavírus, uma série de dúvidas surge sobre as regras de convivência nos condomínios. Nesta semana, por exemplo, o ouvinte da CBN Vitória Sebastião questionou: "Como ficam as reuniões de condomínio apenas de forma presencial? Não me sinto seguro, pois contraria todas as orientações de distanciamento físico". Em entrevista ao CBN Cotidiano, a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus do Ministério Público Estadual (GAP-Covid-19-MPES), alertou que já existe, desde setembro do ano passado, uma nota técnica que dispõe de todas as regras para os condomínios aplicarem durante a pandemia.