"Nota Premiada Capixaba" tem mais de 130 mil cadastrados; saiba como funciona

O programa Nota Premiada Capixaba, promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), tem como diretriz o incentivo à participação direta dos cidadãos em ações, com a finalidade de controlar a efetiva emissão dos documentos fiscais e verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Além disso, segundo a Sefaz, ao se cadastrar no programa e realizar uma compra informando o CPF na Nota Fiscal, o cidadão concorre a prêmios em dinheiro. São quatro sorteios mensais por região (Metropolitana, Norte e Sul): um no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil, totalizando 12 prêmios por mês; e um anual, especial, no valor de R$ 100 mil por região", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Venâncio - 11-07-24.mp3
Para concorrer não é necessário cadastrar as notas fiscais. Basta o cidadão fazer o cadastro uma única vez no site do programa (www.notapremiadacapixaba.es.gov.br), informando o CPF e outros dados de identificação, como e-mail e telefone de contato. Os cupons para concorrer aos sorteios são gerados automaticamente cada vez que é informado o CPF durante uma compra (cada R$ 1 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos é gerado um cupom para concorrer). Cada cidadão, independentemente da quantidade de pontos acumulados, tem direito ao número máximo de 50 bilhetes por sorteio mensal e a 600 bilhetes por sorteio especial anual, por região. Ouça a conversa completa!