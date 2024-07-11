"Nota Premiada Capixaba" tem mais de 130 mil cadastrados; saiba como funciona

O programa Nota Premiada Capixaba, promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), tem como diretriz o incentivo à participação direta dos cidadãos em ações, com a finalidade de controlar a efetiva emissão dos documentos fiscais e verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Além disso, segundo a Sefaz, ao se cadastrar no programa e realizar uma compra informando o CPF na Nota Fiscal, o cidadão concorre a prêmios em dinheiro. São quatro sorteios mensais por região (Metropolitana, Norte e Sul): um no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil, totalizando 12 prêmios por mês; e um anual, especial, no valor de R$ 100 mil por região", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio, fala sobre o assunto.