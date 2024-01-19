Nota mil: alunas capixabas compartilham estratégias de estudos para o Enem

Das 60 redações nota mil de todo o país, duas são capixabas e da rede pública de ensino. Orgulhos do Estado, Amanda Zampiris, de Muqui, e Giovanna Freitas, de Linhares, desenvolveram argumentos diferentes para o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” e conquistaram nota máxima na redação.
Machismo, patriarcado, o ideal de produtividade e a falta de representatividade de mulheres na política foram alguns dos tópicos que as alunas utilizaram para desenvolver os textos com coesão e coerência. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Amanda e Giovanna contam quais estratégias de estudo utilizaram antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Nota 1000 ENEM - 19-01-24