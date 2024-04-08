Nossa Senhora da Penha: De onde vem a fé do capixaba?

Neste ano, o 8 de abril marca a data de comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Penha, a Padroeira do Espírito Santo. Conhecida como "Senhora das Alegrias", a virgem é celebrada sempre oito dias após o domingo de Páscoa. Mas, durante toda a semana que antecede a festa, milhares de pessoas se movimentam para expressar o amor e devoção à Santa, sendo católicos ou não. É a confiança na Mãe de Deus - ou nas alegrias intercedidas por ela - que faz com que os capixabas depositem fé em Maria. Em entrevista à CBN Vitória, o teólogo e professor de Filosofia e Sociologia, Vitor Nunes Rosa, explica de onde vem a fé do capixaba. "Essa devoção é essa resposta de fé a Deus, que primeiro se revela e se revela por um ato de amor", destacou. Ouça a conversa completa!