Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Festa da Penha - 454 anos

Nossa Senhora da Penha: De onde vem a fé do capixaba?

O teólogo e professor de Filosofia e Sociologia, Vitor Nunes Rosa, explica

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 11:43

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 abr 2024 às 11:43
Fiéis fazem procissão durante Romaria dos Homens na Festa da Penha
Fiéis fazem procissão durante Romaria dos Homens na Festa da Penha 2024 Crédito: Vitor Jubini
Neste ano, o 8 de abril marca a data de comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Penha, a Padroeira do Espírito Santo. Conhecida como "Senhora das Alegrias", a virgem é celebrada sempre oito dias após o domingo de Páscoa. Mas, durante toda a semana que antecede a festa, milhares de pessoas se movimentam para expressar o amor e devoção à Santa, sendo católicos ou não. É a confiança na Mãe de Deus - ou nas alegrias intercedidas por ela - que faz com que os capixabas depositem fé em Maria. Em entrevista à CBN Vitória, o teólogo e professor de Filosofia e Sociologia, Vitor Nunes Rosa, explica de onde vem a fé do capixaba. "Essa devoção é essa resposta de fé a Deus, que primeiro se revela e se revela por um ato de amor", destacou. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Vitor Nunes Rosa - 08-04-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados