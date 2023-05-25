Nos ares: saiba como funciona uma demonstração da Esquadrilha da Fumaça

A Esquadrilha da Fumaça faz exibição em homenagem ao aniversário de 488 anos de Vila Velha na Praia de Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta semana, em recordação aos 488 anos da cidade de Vila Velha, a Esquadrilha da Fumaça fez uma apresentação no final de tarde de terça-feira (23), na praia de Itaparica. Os A-29 Super Tucanos decolaram do Aeroporto de Vitória e seguiram até a cidade canela-verde para um show de manobras de tirar o fôlego. Foram sete aeronaves A-29 Super Tucano em uma demonstração de aproximadamente 50 manobras, com duração em torno de 40 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão André Nery Bezerra, membro da Esquadrilha da Fumaça, que participou da demonstração de voo em Vila Velha, fala sobre o assunto.

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A Esquadrilha da Fumaça é o segundo esquadrão de demonstração aérea mais antigo do mundo, ficando atrás apenas dos Blue Angels, da Marinha dos Estados Unidos da América. Este ano, o esquadrão brasileiro completou 71 anos de idade, no dia 14 de maio e, já realizou mais de quatro mil demonstrações aéreas. Utilizando as aeronaves North American T-6, a Esquadrilha da Fumaça começou com a iniciativa de jovens instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica, em 1952, sediada no Rio de Janeiro.

Nas horas de folga, os pilotos treinavam acrobacias em grupo, com o intuito de incentivar os cadetes a confiarem em suas aptidões e na segurança das aeronaves utilizadas na instrução, os motivando para a pilotagem militar. Após alguns apresentações, os pilotos notaram a necessidade de proporcionar ao público uma melhor visualização das manobras executadas e, com isso, em 1953, um tanque de óleo exclusivo para produção de fumaça foi acoplado nas aeronaves.

Alguns anos mais tarde e após uma breve paralisação nas atividades, a Esquadrilha da Fumaça, já instalada na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, voltou aos céus com o T-25 Universal, o famoso "Cometa Branco". Em 8 de dezembro de 1983, foram adquiridos os EMB-312 Tucano – famosos T-27, da Embraer, aeronave que foi utilizada até março de 2013, ano em que se iniciou a implantação dos A-29 Super Tucanos, com a bandeira do Brasil na cauda dos aviões utilizados até então nas demonstrações aéreas da Esquadrilha da Fumaça.