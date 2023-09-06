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472 anos

'Educação é nosso único caminho', defende Pazolini para o futuro da Capital

Ouça entrevista completa e os desafios também para as áreas de saúde, mobilidade e segurança

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 set 2023 às 12:09
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
Nesta sexta-feira (8), a cidade de Vitória completa 472 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, fala dos desafios e elenca prioridades para a cidade nos próximos anos. Pazolini fala de mobilidade, saúde, revitalização do Centro, novas áreas de investimento, desafios da segurança e educação. 'Educação é nosso único caminho, essa é a transformação social', defende Pazolini para o futuro da cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini- 06-09-23.mp3

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