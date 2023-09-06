'Educação é nosso único caminho', defende Pazolini para o futuro da Capital

Nesta sexta-feira (8), a cidade de Vitória completa 472 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, fala dos desafios e elenca prioridades para a cidade nos próximos anos. Pazolini fala de mobilidade, saúde, revitalização do Centro, novas áreas de investimento, desafios da segurança e educação. 'Educação é nosso único caminho, essa é a transformação social', defende Pazolini para o futuro da cidade. Ouça a conversa completa!