Norte Sul: prefeito da Serra detalha projeto e explica o que muda

Uma das principais vias do município da Serra, a avenida Norte Sul terá trecho em mão única, que contempla 1,7 quilômetros de sua extensão, o chamado ‘sistema binário’. Segundo a prefeitura, a alteração vai dar mais fluidez ao trânsito e acabar com os congestionamentos nos horários de pico. As obras devem começar já em abril deste ano, mas só devem acabar em 2020, e estão avaliadas em aproximadamente R$ 10 milhões.