Norte Sul: prefeito da Serra detalha projeto e explica o que muda

Uma das principais vias do município da Serra, a avenida Norte Sul terá trecho em mão única, que contempla 1,7 quilômetros de sua extensão, o chamado ‘sistema binário’. Segundo a prefeitura, a alteração vai dar mais fluidez ao trânsito e acabar com os congestionamentos nos horários de pico. As obras devem começar já em abril deste ano, mas só devem acabar em 2020, e estão avaliadas em aproximadamente R$ 10 milhões.
Nesta terça-feira, o programa CBN Vitória conversa com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos. Ele vai detalhar o que muda, falar o porquê da implantação desse sistema na via, e explicar os benefícios da obra para o trânsito e para o município. Além disso, Audifax também respondeu dúvidas dos ouvintes sobre vários pontos a serem tratados no município da Serra. Confira!
Entrevista - John Gomes - Audifax Barcelos - 12-02-19.mp3