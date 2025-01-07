Norte do Estado pode ter chuva de 100 mm a 150 mm até quinta (9)

A chuva continuará no Espírito Santo até o final da semana por causa da influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A tendência é que o Norte do Estado seja mais afetado, com acumulados de 100 mm a 150 mm até quinta (9), e a previsão é que essa chuva volumosa siga em direção ao Sul da Bahia. A Major Fabiane Cruz, Chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), ressalta que os primeiros modelos meteorológicos apontam que a chuva volta pelo Norte capixaba, a partir de 14 de janeiro. Todos os rios da região estão em cota considerável e volumosa, mas o Rio Doce está perto da cota de atenção em Colatina e já atingiu a cota de alerta em Linhares. Ouça todos os detalhes.

