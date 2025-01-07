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Chuva no ES

Norte do Estado pode ter chuva de 100 mm a 150 mm até quinta (9)

A chuva, que já atinge a região nos últimos, já elevou o nível do Rio Doce, em Colatina e Linhares

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:33
Rio Doce em Colatina
Rio Doce em Colatina Crédito: Wilson Rodrigues
A chuva continuará no Espírito Santo até o final da semana por causa da influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A tendência é que o Norte do Estado seja mais afetado, com acumulados de 100 mm a 150 mm até quinta (9), e a previsão é que essa chuva volumosa siga em direção ao Sul da Bahia. A Major Fabiane Cruz, Chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), ressalta que os primeiros modelos meteorológicos apontam que a chuva volta pelo Norte capixaba, a partir de 14 de janeiro. Todos os rios da região estão em cota considerável e volumosa, mas o Rio Doce está perto da cota de atenção em Colatina e já atingiu a cota de alerta em Linhares. Ouça todos os detalhes.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Major Fabiane Cruz - 07-01-25.mp3

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