Norte do ES: 27 km de praias de difícil acesso para limpeza do óleo

As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste seguem avançando e chegaram à cidade de Trancoso, no sul da Bahia, nesta sexta-feira (01). A proximidade com o litoral do Espírito Santo preocupa as autoridades locais, que já estão com um plano de ação de combate ao derramamento de óleo pronto. Funcionários dos municípios, voluntários e se preciso for, também o Exército, serão acionados para isolamento, limpeza da praias e destinação do óleo, segundo explicou em entrevista à CBN Vitória, o oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Pablo Prata. Além da preocupação com a chegada da mancha de óleo, uma outra grande dúvida é sobre como chegar aos mais de 27 km de praias no Norte do Espírito Santo de difícil acesso para fazer a limpeza. Pablo Prata também destaca que o mês de novembro é quando as tartarugas marinhas procuram às praias para desova.