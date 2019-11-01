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MANCHA DE ÓLEO DE PETRÓLEO

Norte do ES: 27 km de praias de difícil acesso para limpeza do óleo

Plano estadual de ação de combate ao derramamento está pronto para ser colocado em prática

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 12:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2019 às 12:58
As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste seguem avançando e chegaram à cidade de Trancoso, no sul da Bahia, nesta sexta-feira (01). A proximidade com o litoral do Espírito Santo preocupa as autoridades locais, que já estão com um plano de ação de combate ao derramamento de óleo pronto. Funcionários dos municípios, voluntários e se preciso for, também o Exército, serão acionados para isolamento, limpeza da praias e destinação do óleo, segundo explicou em entrevista à CBN Vitória, o oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Pablo Prata. Além da preocupação com a chegada da mancha de óleo, uma outra grande dúvida é sobre como chegar aos mais de 27 km de praias no Norte do Espírito Santo de difícil acesso para fazer a limpeza. Pablo Prata também destaca que o mês de novembro é quando as tartarugas marinhas procuram às praias para desova. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Prata - 01-11-19
O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Diego Libardi, acredita que caso a mancha atinja o litoral do Espírito Santo, a quantidade será menor do que o que vem sendo registrado no litoral nordestino. No entanto, destaca o superintendente, o uso de equipamentos de proteção é fundamental para evitar contaminação dos envolvidos no processo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diego Libardi - 01-11-19
Diego Libardi enfatiza que o trabalho integrado está sendo feito junto ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) e prefeituras de Conceição da Barra, Linhares e São Mateus, as mais próximas à divisa com a Bahia. Um outro ponto de dificuldade no monitoramento da mancha é o fato de o óleo não ser detectado por satélite. Ou seja, a verificação desse material só é possível quando o mesmo já está próximo à costa, perto da arrebentação. O Ibama está mantendo um hotsite com informações atualizadas sobre a ocorrência, no endereço http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo

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