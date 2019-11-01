Norte do ES: 27 km de praias de difícil acesso para limpeza do óleo

As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste seguem avançando e chegaram à cidade de Trancoso, no sul da Bahia, nesta sexta-feira (01). A proximidade com o litoral do Espírito Santo preocupa as autoridades locais, que já estão com um plano de ação de combate ao derramamento de óleo pronto. Funcionários dos municípios, voluntários e se preciso for, também o Exército, serão acionados para isolamento, limpeza da praias e destinação do óleo, segundo explicou em entrevista à CBN Vitória, o oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Pablo Prata. Além da preocupação com a chegada da mancha de óleo, uma outra grande dúvida é sobre como chegar aos mais de 27 km de praias no Norte do Espírito Santo de difícil acesso para fazer a limpeza. Pablo Prata também destaca que o mês de novembro é quando as tartarugas marinhas procuram às praias para desova.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Prata - 01-11-19
O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Diego Libardi, acredita que caso a mancha atinja o litoral do Espírito Santo, a quantidade será menor do que o que vem sendo registrado no litoral nordestino. No entanto, destaca o superintendente, o uso de equipamentos de proteção é fundamental para evitar contaminação dos envolvidos no processo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diego Libardi - 01-11-19
Diego Libardi enfatiza que o trabalho integrado está sendo feito junto ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) e prefeituras de Conceição da Barra, Linhares e São Mateus, as mais próximas à divisa com a Bahia. Um outro ponto de dificuldade no monitoramento da mancha é o fato de o óleo não ser detectado por satélite. Ou seja, a verificação desse material só é possível quando o mesmo já está próximo à costa, perto da arrebentação. O Ibama está mantendo um hotsite com informações atualizadas sobre a ocorrência, no endereço http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo.