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ENTREVISTA

Normas para a cobrança da contribuição sindical estão mais rígidas

O recolhimento da contribuição sindical somente poderá ser feito por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico

Publicado em 09 de Março de 2019 às 12:49

Publicado em 

09 mar 2019 às 12:49
As normas para a cobrança da contribuição sindical dos empregados, estão mais rígidas. Isso aconteceu porque o Governo Federal, por meio de medida provisória, fez com que a contribuição sindical passe a ser prévia, voluntária, individual e expressamente autorizada pelo trabalhador e não obrigatória como era antigamente. O recolhimento da contribuição sindical, agora, só poderá ser feito por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico. Confira outros detalhes em uma entrevista com o Juiz do Trabalho e Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais, Marcelo Tolomei.

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