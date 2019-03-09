Normas para a cobrança da contribuição sindical estão mais rígidas

As normas para a cobrança da contribuição sindical dos empregados, estão mais rígidas. Isso aconteceu porque o Governo Federal, por meio de medida provisória, fez com que a contribuição sindical passe a ser prévia, voluntária, individual e expressamente autorizada pelo trabalhador e não obrigatória como era antigamente. O recolhimento da contribuição sindical, agora, só poderá ser feito por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico. Confira outros detalhes em uma entrevista com o Juiz do Trabalho e Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais, Marcelo Tolomei.