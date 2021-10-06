Nomofobia: o vício em celular pode prejudicar sua saúde

Na última segunda-feira (4), cinco horas sem os aplicativos WhatsApp, Instagram e o Facebook foram suficientes para tirar a sua paz de espírito? Ou foi justamente o contrário? Os serviços que pertencem ao Facebook ficaram fora do ar em todo o mundo e muitos entraram em pânico. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga Alessandra Augusto, pós-graduada em Terapia Sistêmica e pós-Graduanda em Terapia Cognitiva Comportamental e em Neuropsicopedagogia, explica aquilo que vem sendo chamado de "nomofobia", a dependência do celular. Você se encaixa nesse perfil?