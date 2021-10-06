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Nomofobia: o vício em celular pode prejudicar sua saúde

A psicóloga Alessandra Augusto explica que nomofobia é uma palavra constituída pela abreviação de 'não mobile', que significa 'sem celular' e fobia que é um medo irracional

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 out 2021 às 11:08
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular Crédito: Pexels
Na última segunda-feira (4), cinco horas sem os aplicativos WhatsApp, Instagram e o Facebook foram suficientes para tirar a sua paz de espírito? Ou foi justamente o contrário? Os serviços que pertencem ao Facebook ficaram fora do ar em todo o mundo e muitos entraram em pânico. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga Alessandra Augusto, pós-graduada em Terapia Sistêmica e pós-Graduanda em Terapia Cognitiva Comportamental e em Neuropsicopedagogia, explica aquilo que vem sendo chamado de "nomofobia", a dependência do celular. Você se encaixa nesse perfil?
Em artigo publicado em "A Gazeta", a especialista explica que "a nomofobia é uma palavra constituída pela abreviação de 'não mobile', que significa 'sem celular', e fobia que é um medo irracional, exagerado. Logo, a nomofobia é o medo exagerado de ficar sem o celular ou aparelho eletrônico. O nomofóbico desenvolve ansiedade quando percebe que está sem o aparelho nas mãos e isto pode evoluir para uma ansiedade generalizada. Em uma forma mais aguda, pode inferir no sono", explica. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alessandra Augusto - 06-10-21.mp3

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