"No país, não existe interesse em debater o assunto da segurança pública", aponta especialista

Diante dos episódios de criminalidade que assolam o país - em destaque o episódio do massacre em um presídio de Manaus, na região norte - o especialista em segurança pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Guaracy Mingardi, aponta que falta às autoridades do país a vontade de debater o assunto da segurança. "Soluções paliativas, como construir mais presídios, não vão resolver o problema da criminalidade", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória. O especialista também defende que a Justiça precisa ser mais ágil e a polícia investir em políticas de inteligência sobre os casos.