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ENTREVISTA

"No país, não existe interesse em debater o assunto da segurança pública", aponta especialista

O membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Guaracy Mingardi, também defende que a Justiça precisa ser mais ágil e a polícia investir em políticas de inteligência sobre os casos

Publicado em 05 de Janeiro de 2017 às 09:56

Publicado em 

05 jan 2017 às 09:56
Diante dos episódios de criminalidade que assolam o país - em destaque o episódio do massacre em um presídio de Manaus, na região norte - o especialista em segurança pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Guaracy Mingardi, aponta que falta às autoridades do país a vontade de debater o assunto da segurança. "Soluções paliativas, como construir mais presídios, não vão resolver o problema da criminalidade", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória. O especialista também defende que a Justiça precisa ser mais ágil e a polícia investir em políticas de inteligência sobre os casos.
Entrevista - Patricia Vallim - Guaracy Mingardi - 05-01-17

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