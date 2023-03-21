"No outono é sempre igual"? Saiba como será a estação no Espírito Santo!

Tchau, verão! Outono chegou Crédito: Pixabay

"No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal". A letra de canção de "Sandy e Júnior" aponta para características bem definidas para a estação. Mas, na prática, o que isso significa? O outono de 2023 teve início às 18h25 (horário de Brasília) de segunda-feira (20). A estação é marcada por temperaturas mais amenas e clima mais fresco. Assim como a primavera, trata-se de uma estação de transição, ou seja, tem um pouco das características do verão que se despede – pelo menos no início – e do inverno que a sucederá, sobretudo mais para a reta final. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista da Climatempo, Noele Brito, detalha como será a estação no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Noele Brito - 21-03-23.mp3

- Por influência do aquecimento do Oceano Pacífico, as temperaturas ficarão acima da média do sudoeste de São Paulo ao nordeste de Minas Gerais, passando pela zona da mata mineira e parte do sul mineiro, e todo o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além do noroeste do estado de São Paulo

- Já a temperatura ficará levemente abaixo da média em abril do centro norte do estado de São Paulo, como entre as regiões de São Carlos, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e no norte da região de Campinas, como do Triângulo Mineiro ao norte de Minas Gerais; dentro da média do centro do estado de São Paulo ao nordeste de Minas Gerais, passando pelo sul de Minas Gerais, e acima da média do sudoeste do estado de São Paulo ao Espírito Santo, passando pelo leste de Minas Gerais - incluindo as capitais paulista, fluminense e capixaba.

- Já a temperatura ficará abaixo da média ainda em junho de 2023 do centro norte do estado de São Paulo, como entre as regiões de São Carlos, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto, como do Triângulo Mineiro ao norte de Minas Gerais; Dentro da média do centro do estado de São Paulo ao nordeste de Minas Gerais, passando na região de Campinas e em boa parte do sul de Minas Gerais; e acima da média no extremo noroeste do estado de São Paulo e do sudoeste do estado de São Paulo ao Espírito Santo, passando pelo leste de Minas Gerais, além da Zona da Mata Mineira e no sul e leste do Sul de Minas Gerais, incluindo as capitais fluminense e capixaba.