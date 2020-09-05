No mês mundial da Doença de Alzheimer, especialista esclarece dúvidas

Setembro é considerado o mês mundial da Doença de Alzheimer. Com o objetivo de diminuir o estigma sobre a doença e aumentar a conscientização de idosos e de suas famílias, campanhas de conscientização ganham destaque ao longo do mês.

Os números que apontam para o envelhecimento da população mundial nas próximas décadas elevam a preocupação com a qualidade de vida da população mais envelhecida e conhecedora das doenças que são próprias da idade. O Alzheimer é uma das patologias que mais preocupam este grupo e acomete hoje cerca de 1,2 milhão de pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (5), Eva Bettine, gerontóloga pela Universidade de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e membro da Associação Brasileira de Alzheimer, traz mais detalhes a respeito do assunto. Entre os destaques ela alerta para a importância de atividade de estimulação cognitiva ao longo da vida.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Eva Bettine - 05-09-20

"Na fase inicial da doença, o que acontece, em geral, é que a própria pessoa percebe que algo está errado, mas como ela com a sua consciência em atividade ela 'disfarça' e começa a retardar uma procura específica para começar a fazer testes e verificar se ela, realmente, está nesse caminho. A prevenção é fundamental. A atividade física regular e coordenada, por exemplo, é muito importante. A alimentação também. Tem várias recomendações, principalmente, sobre os riscos de consumo daqueles alimentos que podem aumentar o risco de colesterol ou desenvolver diabetes tipo-2. A saúde mental também está intimamente ligada à nossa corrente sanguínea. Tudo que preserva a corrente sanguínea é fundamental", explica.