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Setembro

No mês mundial da Doença de Alzheimer, especialista esclarece dúvidas

Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (5), Eva Bettine, presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e membro da Associação Brasileira de Alzheimer, alerta para a importância de atividade de estimulação cognitiva ao longo da vida

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:42

Publicado em 

05 set 2020 às 08:42
Setembro é considerado o mês mundial da Doença de Alzheimer. Com o objetivo de diminuir o estigma sobre a doença e aumentar a conscientização de idosos e de suas famílias, campanhas de conscientização ganham destaque ao longo do mês.
Os números que apontam para o envelhecimento da população mundial nas próximas décadas elevam a preocupação com a qualidade de vida da população mais envelhecida e conhecedora das doenças que são próprias da idade. O Alzheimer é uma das patologias que mais preocupam este grupo e acomete hoje cerca de 1,2 milhão de pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.
Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (5), Eva Bettine, gerontóloga pela Universidade de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e membro da Associação Brasileira de Alzheimer, traz mais detalhes a respeito do assunto. Entre os destaques ela alerta para a importância de atividade de estimulação cognitiva ao longo da vida.
Entrevista - Patricia Vallim - Eva Bettine - 05-09-20
"Na fase inicial da doença, o que acontece, em geral, é que a própria pessoa percebe que algo está errado, mas como ela com a sua consciência em atividade ela 'disfarça' e começa a retardar uma procura específica para começar a fazer testes e verificar se ela, realmente, está nesse caminho. A prevenção é fundamental. A atividade física regular e coordenada, por exemplo, é muito importante. A alimentação também. Tem várias recomendações, principalmente, sobre os riscos de consumo daqueles alimentos que podem aumentar o risco de colesterol ou desenvolver diabetes tipo-2. A saúde mental também está intimamente ligada à nossa corrente sanguínea. Tudo que preserva a corrente sanguínea é fundamental", explica.
A especialista também recomenda a importância de se fazer atividades mentais para exercício do cérebro. "É como se fosse mesmo uma atividade física para a mente para a pessoa que deseja se manter ativa mentalmente", explica. Acompanhe as explicações!

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