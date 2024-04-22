'No início tive muito medo da exposição', diz professora que mantém perfil com conteúdos sensuais

A professora Rosana dos Reis Abrantes, de 43 anos, que confessou ganhar mais fazendo vídeos sensuais na internet do que dando aulas, disse que começou a fazer os materiais nas redes sociais após sentir uma "crise da meia-idade", como uma válvula de escape, e teve apoio e ajuda até das irmãs. A docente tem mestrado e doutorado em Biologia Animal, é servidora concursada do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e disse ao portal g1 que o ganho mensal com conteúdo adulto chega a R$ 20 mil. Em entrevista à CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!