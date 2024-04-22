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Entrevista

'No início tive muito medo da exposição', diz professora que mantém perfil com conteúdos sensuais

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora Rosana dos Reis Abrantes fala sobre os rumos da carreira fora da sala de aula

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 17:32

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 abr 2024 às 17:32
Rosana dos Reis Abrantes, de 43 anos, produz diversos conteúdos adultos para plataformas como OnlyFans e Privacy,
Rosana dos Reis Abrantes, de 43 anos, produz diversos conteúdos adultos para plataformas como OnlyFans e Privacy, Crédito: Arquivo Pessoal
A professora Rosana dos Reis Abrantes, de 43 anos, que confessou ganhar mais fazendo vídeos sensuais na internet do que dando aulas, disse que começou a fazer os materiais nas redes sociais após sentir uma "crise da meia-idade", como uma válvula de escape, e teve apoio e ajuda até das irmãs. A docente tem mestrado e doutorado em Biologia Animal, é servidora concursada do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e disse ao portal g1 que o ganho mensal com conteúdo adulto chega a R$ 20 mil. Em entrevista à CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Rosana dos Reis Abrantes - 22-04-24

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