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Previsão

No ES: tempo muda com possibilidade de tempestade e chuva de granizo nesta quinta e sexta

Ouça detalhes na entrevista com o meteorologista do Incaper, Ivaniel Fôro

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 out 2023 às 11:34
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
 frente fria; chuva; frio Crédito: Rodrigo Gavini
A mudança de tempo no Espírito Santo anunciada pela Defesa Civil Nacional começa nesta quarta-feira (25) pela Região Sul do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão é que a temperatura alta favoreça a possibilidade de chuva de granizo, rajadas de vento e tempestade com trovoadas nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em grande parte do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Incaper, Ivaniel Fôro, explica detalhes desta mudança no tempo. 
CBN - Entrevista Fernanda Quiroz - Ivaniel Foro - 25-10-23.mp3

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