No ES: tempo muda com possibilidade de tempestade e chuva de granizo nesta quinta e sexta

A mudança de tempo no Espírito Santo anunciada pela Defesa Civil Nacional começa nesta quarta-feira (25) pela Região Sul do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão é que a temperatura alta favoreça a possibilidade de chuva de granizo, rajadas de vento e tempestade com trovoadas nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em grande parte do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Incaper, Ivaniel Fôro, explica detalhes desta mudança no tempo.