No ES: Polícia Civil já recuperou mais de 380 celulares roubados

Celulares recuperados pela Polícia Crédito: Divulgação | PM

Entre julho de 2023 e dezembro de 2024, o Projeto Recupera já recuperou 386 celulares roubados e furtados no Espírito Santo. Destes, 260 foram restituídos aos donos. Gerenciada pela Polícia Civil do Estado, a iniciativa aplica técnicas de rastreamento e identificação para localizar os aparelhos, ainda que estejam com terceiros. Uma das ferramenta que contribui para a eficácia do projeto é um sistema de intimações. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Superintendência da Polícia Regional Metropolitana (SPRM), Ícaro Ruginski, detalha os números. Ouça a conversa completa!

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Desde o lançamento do projeto, em julho de 2023, foram realizadas sete fases, resultando na expedição de 1.290 mandados de intimação, na lavratura de 431 procedimentos policiais e na recuperação de 386 aparelhos celulares, dos quais 260 foram restituídos aos legítimos proprietários.

O Projeto Recupera utiliza tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, em parceria com operadoras de telefonia e outras autoridades de segurança pública, para localizar os aparelhos roubados ou furtados. Além disso, um sistema de intimações é empregado para agilizar os atendimentos.

O projeto atua em toda a cadeia criminosa relacionada a aparelhos celulares, abrangendo desde a subtração do dispositivo até sua reutilização por terceiros, que podem ser tanto vítimas de receptação quanto autores de outros crimes.

Por meio de mensagens enviadas pelo número oficial no WhatsApp – (27) 99849-4228 –, as vítimas recebem informações sobre a unidade policial, data e horário para comparecimento e devolução do aparelho.