No ES: número de mortes no trânsito supera o de homicídios em maio deste ano

Durante o mês de maio, o Espírito Santo registrou 109 mortes no trânsito, praticamente o dobro das ocorrências no mesmo período do ano passado (58), segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). O mês também foi mais violento no trânsito do que as ocorrências de homicídios (73). Os números assustam não só pela quantidade, mas também por ter sido registrado justamente durante o mês de atenção ao trânsito, quando é realizada a campanha Maio Amarelo. Diante do número alto, forças de segurança do Estado se reuniram para discutir como reduzir mortes e sinistros nas estradas e rodovias capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, anunciou que haverá um reforço da fiscalização não apenas na Grande Vitória, mas também nas cidades do interior do Estado. Um dos pontos em destaque é a fiscalização em torno da Lei Seca, que completou 16 anos em 2024.