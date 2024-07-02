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Acidentes e Sinistros

No ES: número de mortes no trânsito supera o de homicídios em maio deste ano

Blitze serão intensificadas para reduzir ocorrências graves no trânsito. Ouça entrevista com o diretor do Detran, Givaldo Vieira

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2024 às 10:59
Acidentes de trânsitos são registrados no Espírito Santo
Acidentes de trânsitos são registrados no Espírito Santo Crédito: Diego Gomes
Durante o mês de maio, o Espírito Santo registrou 109 mortes no trânsito, praticamente o dobro das ocorrências no mesmo período do ano passado (58), segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). O mês também foi mais violento no trânsito do que as ocorrências de homicídios (73). Os números assustam não só pela quantidade, mas também por ter sido registrado justamente durante o mês de atenção ao trânsito, quando é realizada a campanha Maio Amarelo. Diante do número alto, forças de segurança do Estado se reuniram para discutir como reduzir mortes e sinistros nas estradas e rodovias capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, anunciou que haverá um reforço da fiscalização não apenas na Grande Vitória, mas também nas cidades do interior do Estado. Um dos pontos em destaque é a fiscalização em torno da Lei Seca, que completou 16 anos em 2024. 
"A gente vai realizar um reforço, na Grande Vitória, onde temos um grande número de veículos circulando, mas também no interior. Também identificamos que a fiscalização precisa ser mais regular no interior pra que as pessoas mudem a visão sobre a condução do veículo. Condução de motocicleta no interior, por menores de idade, é algo muito identificado. Não uso de capacete, uso de álcool", alertou. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 02-07-24.mp3

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