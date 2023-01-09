'No ES não vamos permitir que isso aconteça', aponta MPES sobre atos de destruição em Brasília

Uma minoria radical de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu e depredou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Obras de arte, vidraças e móveis foram destruídos pelos terroristas nos prédios localizados na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade analisa os fatos ocorridos no domingo (8). "É a destruição de um patrimônio que é nosso, dos brasileiros e brasileiras, que vai muito além de pessoas, de ministros, do presidente eleito. No Espírito Santo, não vamos permitir que isso aconteça", frisa. A procuradora cita o trabalho integrado junto a outros órgãos, como a Polícia Civil e a Federal, para a identificação de financiadores de atos golpistas, como o movimento que ocorreu na Prainha, em Vila Velha, após o resultado do segundo turno da eleição presidencial. Ouça a conversa completa!