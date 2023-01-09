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Movimentos golpistas

'No ES não vamos permitir que isso aconteça', aponta MPES sobre atos de destruição em Brasília

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade, fala sobre o assunto!

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:01

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

09 jan 2023 às 18:01
Atos antidemocráticos em Brasília
Atos antidemocráticos em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Uma minoria radical de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu e depredou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Obras de arte, vidraças e móveis foram destruídos pelos terroristas nos prédios localizados na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade analisa os fatos ocorridos no domingo (8). "É a destruição de um patrimônio que é nosso, dos brasileiros e brasileiras, que vai muito além de pessoas, de ministros, do presidente eleito. No Espírito Santo, não vamos permitir que isso aconteça", frisa. A procuradora cita o trabalho integrado junto a outros órgãos, como a Polícia Civil e a Federal, para a identificação de financiadores de atos golpistas, como o movimento que ocorreu na Prainha, em Vila Velha, após o resultado do segundo turno da eleição presidencial. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Luciana Andrade - 09-01-23

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